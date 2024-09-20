Оккупанты перебрасывают БК в машинах для гумконвоев на Бердянское направление. Видео

На оккупированной части юга Украины замечены российские "гуманитарные" грузовики, перевозящие боеприпасы. Они двигаются в направлении Бердянска, однако в сам город не въезжают.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он предположил, что БК оккупанты везут в район Мелитополя, Васильевки или Токмака.

"Снова россияне тянут БК в машинах для гумконвоев. Все в Бердянское направление. Партнеры по Бердянску заезд подобного транспорта не замечали. Значит, едут минимум в Приморск. А там или Мелитополь/Василевка, или Токмак", – говорится в сообщении.

Андрющенко также показал видео, снятое в районе Мариуполя. На нем видны "гуманитарные" грузовики РФ, окрашенные в белый цвет.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Мариуполе строят новый театр на месте уничтоженного ударом РФ. Место, где российские бомбы убили сотни людей, захватчики закрыли от посторонних взглядов, однако ветер приоткрыл "занавес", продемонстрировав, что оккупанты сделали все, чтобы уничтожить не только следы своего страшного преступления, но и любое напоминание о старом драмтеатре.