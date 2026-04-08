Оккупанты перебрасывают через Мариуполь военную технику на Гуляйпольское направление: всплыли подробности. Фото и видео

Оккупанты перебрасывают вражескую технику и личный состав из Ростовской области через Мариуполь на Гуляйпольское направление. С середины марта у врага это первое такое существенное усиление на Гуляйполе.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. На опубликованном видео видно вражескую технику, которую оккупанты переправляют через город.

"Более 40 грузовиков с БК, 10 платформ с бронетехникой и более 35 автотранспортных средств для перевозки личного состава с личным составом вчера было переброшено с территории Ростовской области через Мариуполь в направлении Никольское – Розовка (Запорожская область, оккупирована) – Гуляйпольские оттенки", – говорится в сообщении.

Указано, что переброска техники происходила с 8 утра до 18:30.

Какова ситуация на Гуляйпольском направлении

По данным Генерального штаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки, 7 апреля, произошло 26 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Цветково, Варваровка, Гуляйпольское, Святопетровка, Прилуки, Горькое, Еленоконстантиновка и Железнодорожное.

Всего за минувшие сутки в Украине потери российских захватчиков составили 1030 человек. Также враг потерял пять танков, четыре боевые бронированные машины, 63 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 241 единицу автомобильной и две единицы специальной техники.

