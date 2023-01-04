Оккупанты превращают морской порт в Мариуполе в военную базу: всплыли подробности

Морской порт в оккупированном Мариуполе захватчики постепенно превращают в военную базу. В конце декабря с предприятия были уволены все сотрудники-местные за исключением некоторых коллаборантов и завезены работники из РФ.

Видео дня

Об этом 4 января рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что оккупанты начали работы в порту по разделению причалов на условно гражданские и условно военные (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Из-за заиливания канала пока в акваторию порта могут заходить суда с небольшой оснасткой, как класса река-море РМ3. Однако это не является препятствием для налаживания поставок военного оборудования в весенний период судоходства. Пока фиксируем единичные несистемные заходы в порт РМ3 со стройматериалами и контейнерами неизвестного содержания", – сообщил Петр Андрющенко.

По его словам, часть работников-мариупольцев в третьей декаде декабря "откомандировали" в оккупированный Крым. После этого связь с ними исчезла, их местонахождение близким неизвестно.

В лучшем случае их отправили на строительство окопов, в худшем – они в тех же окопах без согласия и предупреждения, отметил советник мэра.

Кроме того, Андрющенко сообщил, что в сторону севера Донетчины возобновилось движение военной техники:

"Вчера наблюдали интересную тенденцию обратного движения большого количества из Бердянско/Мелитопольского направления в сторону Мариуполя и Донецка. Также наши источники сообщают о большом накоплении военной техники, живой силы и вертолетов перед въездом в Бердянск из Мариупольского кольца".

Советник мэра также рассказал, что те, кто радовался "русскому миру" и получил паспорт РФ, теперь будут срочно мобилизованы.

"Военная комендатура вместе с полицейскими получила приказ обеспечить срочную постановку счастливчиков мужского пола на военный учет. Теперь они подлежат мобилизации без всяких исключений, что обещал Пушилин из-за обретения гражданства России. Что тут скажешь – поздравляем, мраzота", – написал Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Андрющенка, Левобережного района в Мариуполе больше нет. Он отметил, чток 1 марта от города останется одна пустыня.