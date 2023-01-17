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Оккупанты превратили Марьинку в мертвый город-призрак: в сети появились жуткие кадры

Анна Паскевич
War
1 минута
2,9 т.
Оккупанты превратили Марьинку в мертвый город-призрак: в сети появились жуткие кадры

Оккупационные войска РФ полностью уничтожили Марьинку на Донетчине. В этом городе не осталось ни одного уцелевшего здания – лишь одни руины.

Видео дня

Об этом свидетельствует видео, снятое с высоты 15 января. Ролик опубликовал Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Оккупанты превратили Марьинку в мертвый город-призрак: в сети появились жуткие кадры

"Ужасные кадры из Марьинки. Это все, что осталось от города, который оккупанты превратили в мертвый город-призрак. Вот именно так выглядит русский мир!" – говорится в публикации.

Оккупанты превратили Марьинку в мертвый город-призрак: в сети появились жуткие кадры

До масштабного вторжения за Марьинку дважды происходил бой, однако оккупантам не удалось взять под контроль этот город.

Войска РФ захватили его после начала масштабной войны, 22 марта 2022 года. В конце апреля ВСУ оттеснили противника из Марьинки, вернув фронт в состояние до 24 февраля. Фактически все это время в городе продолжаются бои.

Оккупанты превратили Марьинку в мертвый город-призрак: в сети появились жуткие кадры

Там не осталось гражданских – только военные. В декабре стало известно, что 3/4 Марьинки захвачены: за девять месяцев войны оккупанты продвинулись здесь на несколько км. До масштабного вторжения здесь жили около 9,5 тыс. человек.

Оккупанты превратили Марьинку в мертвый город-призрак: в сети появились жуткие кадры

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сеть попало другое видео из Марьинки. Оккупанты обстреливают ее практически ежедневно. В ноябре 2022 года сообщилось, что из города эвакуировали всех гражданских.

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