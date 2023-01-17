Оккупанты превратили Марьинку в мертвый город-призрак: в сети появились жуткие кадры

Оккупационные войска РФ полностью уничтожили Марьинку на Донетчине. В этом городе не осталось ни одного уцелевшего здания – лишь одни руины.

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Об этом свидетельствует видео, снятое с высоты 15 января. Ролик опубликовал Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ужасные кадры из Марьинки. Это все, что осталось от города, который оккупанты превратили в мертвый город-призрак. Вот именно так выглядит русский мир!" – говорится в публикации.

До масштабного вторжения за Марьинку дважды происходил бой, однако оккупантам не удалось взять под контроль этот город.

Войска РФ захватили его после начала масштабной войны, 22 марта 2022 года. В конце апреля ВСУ оттеснили противника из Марьинки, вернув фронт в состояние до 24 февраля. Фактически все это время в городе продолжаются бои.

Там не осталось гражданских – только военные. В декабре стало известно, что 3/4 Марьинки захвачены: за девять месяцев войны оккупанты продвинулись здесь на несколько км. До масштабного вторжения здесь жили около 9,5 тыс. человек.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сеть попало другое видео из Марьинки. Оккупанты обстреливают ее практически ежедневно. В ноябре 2022 года сообщилось, что из города эвакуировали всех гражданских.