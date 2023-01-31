Оккупанты превратили захваченные территории юга Украины в крупнейшую тюрьму Европы, — мэр Мелитополя Федоров

Российские солдаты превращают захваченные территории в масштабные тюрьмы, особенно это касается временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Мужчин, которых они объявляют заключенными, отправляют воевать на фронт против Украины.

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Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. В плен взято уже более 5 тысяч местных жителей этого населенного пункта.

"Рашисты превратили оккупированные территории юга Украины в крупнейшую тюрьму Европы. А из заключенных-мужчин пытаются сделать пушечное мясо на фронт", – сообщил Федоров.

Как заявил городской голова, за все время оккупации российские военные не уставая забирают в плен жителей Украины, которые вынуждены были остаться в Мелитополе. На данным момент среди жителей города взято в плен более 5 тысяч человек. Для них создаются специальные застенки.

"По информации Центра национального сопротивления вывезли в Крым 3.5 тысячи вязов Запорожской и Херсонской областей. Там пытаются вербовать украинцев в частные военные компании", – сообщил Федоров.

Для того чтобы следить за пленными, командование приставляет своих надзирателей, которыми являются заключенные из России.

"Каждый украинец в оккупации является узником рашистов. Ни один гражданский не имеет гарантий безопасности. Все жители нуждаются в увольнении", – добавил мэр Мелитополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области российские захватчики начали новый этап террора. Они приходят к жителям с обысками и требуют документы на дома и квартиры.