Оккупанты придумали еще один способ принудительной паспортизации украинцев – ЦНС

Российская сторона придумала новый метод принудительной паспортизации находящихся на временно оккупированной территории украинцев. Для этого оккупанты в очередной раз прибегают к шантажу местного населения.

Видео дня

Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Так, в Херсонской области оккупанты раздают баллоны с газом жителям, у которых нет центрального газоснабжения. Однако условием получения газа является наличие российского паспорта.

Так же, только при наличии российского паспорта враг выдает местным жителям уголь на захваченной территории. Таким образом, фактически люди оказываются заложниками у врага.

Однако этот шантаж не приводит к успеху для россиян, и им приходится даже допускать "голосование" на выборах по украинскому паспорту из-за того, что большинство населения не владеет российским документом.

Ранее сообщалось, что на временно захваченной россиянами части Запорожской области оккупанты не выдают украинцам льготные и жизненно важные медикаменты. Захватчики требуют у украинцев получить паспорт страны-агрессора и только тогда станет возможным получить лекарства.

Как писал OBOZ.UA, россияне массово вывозят детей с оккупированных украинских территорий в Москву. Там маленьких украинцев водят на пропагандистскую выставку-форум "Россия" на ВДНХ для промывания мозгов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!