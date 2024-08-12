Оккупанты продвинулись под Купянском, под Торецком успехов не имеют: карты ISW

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных участках фронта. На Купянском направлении у враг есть продвижение возле районного центра.

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В районе Торецка Донецкой области украинские войска держат оборону. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Путинские захватчики продолжают наступательные операции вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, указывают на то, что российские войска продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восток от Купянска).

Кремлевские пропагандисты утверждают, что российские войска также продвинулись к северу от Песчаного, к западу от Табаевки и к югу от Берестово (все к юго-востоку от Купянска). В свою очередь Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты атаковали к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к юго-востоку от Купянска в районе Берестово, Стельмаховки, Глушковки и Песчаного; к северо-западу от Кременной в районе Невского, Новосадового и Макеевки; к западу от Кременной в районе Тернского; и юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Также враг пытается продвинуться в Донецкой области. Российские войска продолжают наступательные операции в районе Торецка, но подтвержденных изменений на линии фронта за 11 августа не было. В Генштабе ВСУ заявили, что за прошедшие сутки враг провел наступательные операции в районе Торецка, северо-восточнее Торецка в районе Дружбы, восточнее Торецка в районе Северного, юго-восточнее Торецка в районе Железного и южнее Торецка в районе Нью-Йорка.

Напомним, в одном из районов Белгородской области РФ объявили эвакуацию населению из-за "тревожного утра". Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что на границе Краснояружского района якобы зафиксирована "активность врага".

Ранее сообщалось, что начало активных боевых действий на территории Курской области показало слабость обороны российских войск в приграничной зоне. При этом атака стала для диктатора Владимира Путина самым серьезным вызовом с момента так называемого мятежа наемников ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

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