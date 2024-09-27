Оккупанты продвинулись возле Часова Яра и Покровска: в ISW оценили ситуацию. Карта

Россияне продолжают наступательные операции на линии фронта, в частности Донецкой области. Они продвигаются на Покровском направлении, а также в районе Часова Яра.

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Между тем, несмотря на заявления пропагандистов РФ, украинские воины сохраняют позиции в Угледаре и селе Константиновка на Времьевском направлении. О ситуации и изменениях на линии фронта рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

26 сентября россияне продолжали наступательные действия на Северском направлении, в частности в районе Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного - без подтвержденных изменений на линии фронта.

В районе Часова Яра россияне недавно незначительно продвинулись к северу от города – в западной части Калиновки.

Российские пропагандисты также рассказывали о якобы продвижении оккупационных сил к югу от Часова Яра, в районе населенного пункта Ступочки, однако подтверждений такого продвижения нет.

25 и 26 сентября российские войска продолжали наступать к северу от Часова Яра возле Миньковки и Григорьевки, у самого Часова Яра, к юго-востоку от Часова Яра у Клещиевки и к югу – близ Белой Горы.

Южнее города, в направлении Красного действуют части российской 17 артиллерийской бригады (3 армейский корпус).

Наступали россияне и в районе Торецка, правда, без подтвержденных продвижений. Российские "военкоры" при этом заявляли об определенных продвижениях оккупантов в центре города, однако доказательств этого не предоставили.

25 и 26 сентября российские войска продолжали штурм у самого Торецка, к югу от Торецка в районе Нелиповки, юго-западнее Торецка в районе Леонидовки и в направлении Щербиновки.

Продвижение же на Покровском направлении у россиян действительно есть. Геолокационные кадры, опубликованные 24, 25 и 26 сентября, подтвердили продвижение захватчиков в восточной части Николаевки (южнее Гродовки), а также к северу и северо-востоку от этого населенного пункта. Кроме того, имели успехи и в северной части Горняка (на юго-востоке от Покровска и Селидового).

Российские пропагандисты также рассказывали о якобы продвижении оккупантов вдоль железной дороги к северу от Цукурино, однако подтверждений такого продвижения нет.

Между тем в российском минобороны заявили об оккупации города Украинск 26 сентября, аналитики ISW считают, что населенный пункт был оккупирован еще 17 сентября.

25 и 26 сентября российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в районах Зеленого Поля, Новоторецкого, Гродовки, Николаевки и Крутого Яра и юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Лисовки, Селидово, Мариновки, Цукурино, Горника и Желанного Второго.

Продолжали 26 сентября россияне наступательные действия и западнее Донецка – без подтвержденных успехов. В течение двух последних дней они штурмовали вблизи Георгиевки и Максимильяновки, а российские пропагандисты даже заявили об оккупации населенного пункта Гострое, не предоставив подтверждения этих заявлений.

Тем временем украинские силы сохраняют позиции в Угледаре и Константиновке на фоне продолжения наступательных операций России юго-западнее Донецка 26 сентября. Обороняющаяся в Угледаре бригада сообщила, что украинские силы сохраняют позиции в этом населенном пункте в ответ на недавние утверждения западных СМИ о противоположном.

Нет визуальных подтверждений также заявлений российских пропагандистов о продвижении россиян на 200 м на востоке Угледара, захвате около 5 кв км севернее Пречистовки и южнее Водяного.

Также пропагандисты заявили об огневом контроле оккупантов над всеми дорогами в Угледар, подтверждений чему аналитики ISW также не нашли.

В то же время представитель одной из бригад ВСУ, которая держит оборону вблизи Константиновки, заявил, что вблизи населенного пункта украинские воины также удерживают свои позиции и отбивают российские механизированные штурмы.

Один из российских военкоров распространил информацию о якобы продвижении окупантов на 1,1 км в глубину и 3 км в ширину в направлении Катериновки (к западу от Константиновки). Подтверждений этих заявлений пока нет.

25 и 26 сентября русские войска также вели штурм возле Константиновки и в направлении Богоявленки (к северу от Угледара). Там действуют подразделения 40-й бригады морской пехоты России Тихоокеанского флота РФ, 14-й гвардейской бригады спецназа ГРУ и 36-й мотострелковой бригады.

Еще один российский "военкор" заявлял, что недавно россияне продвинулись к северу от Старомайорского.

Тем временем в Таврической группировке войск заявили о возможном обострении ситуации на админгранице Донецкой и Запорожской областей. По данным украинской разведки, россияне сейчас собирают штурмовые группы вблизи Приютного, туда переброшено 25 единиц легкой техники и багги из резервной базы хранения Южного военного округа. Это, говорят военные, может свидетельствовать о намерениях РФ возобновить штурмы вблизи админграницы между Донетчиной и Запорожьем.

Между тем, на Харьковском направлении заявления российских пропагандистов о продвижении на 500 м к югу от Глубокого вдоль Травянского водохранилища пока не подтверждаются.

Россияне пытаются наступать в районе Липцев и Глубокого, а также в Волчанске и Тихом. Россияне публиковали кадры с якобы обстрелами моста через реку Волчью в Волчанске, что, заявили пропагандисты, сделало невозможным его использование украинскими силами.

Вблизи Лукьянцев между тем замечены оккупанты из "Ахмата", также на Харьковском направлении присутствуют "вагнеровцы".

Также 25 и 26 сентября российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная – однако линия фронта осталась неизменной.

Россияне заявляли о продвижении оккупационных сил на 450 м вглубь в северной части Макеевки и захвате "большой части" Невского – доказательств этих "успехов" аналитики не нашли.

Также пропагандисты убеждали в якобы продвижении российских войск к северу от Песчаного и отвержения украинских сил в направлении Кругляковки.

По данным Генштаба ВСУ, 25 и 26 сентября российские войска атаковали в районе Синьковки, близ Петропавловки, возле Колесниковки, возле Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Лозовой, Новосадового, Грековки, Невского, Новолюбовки, Торского и Заречного, а также в направлении Ямполя 25 и 26 сентября.

Позиционные бои без подтвержденных изменений линии фронта 25 и 26 сентября продолжались и на Запорожье, в районе Работино и Новоандреевки. И пока российские пропагандисты кичились якобы "улучшением" неопределенных позиций в западной части области и тем, что оккупанты сбрасывают бомбы по Орехову и Гуляйполю и могут бомбить и облцентр – украинские воины без лишнего пиара нанесли удары по российскому командному пункту и жилым помещениям в Новогродовке (к северо-западу от Токмака).

На Приднепровском направлении, по данным ГШ ВСУ, за последние двое суток зафиксировано несколько российских штурмов как на левобережье, так и на островах в дельте Днепра.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что Россия задействовала ФСБ в операции на Курщине, но столкнулась с проблемами. Они обусловлены тем, что Кремль изначально назначил силовиков ответственными за контроль за "контрнаступлением" против наступления ВСУ, но затем продублировал задачи еще минобороны и Росгвардии.