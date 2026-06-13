Оккупанты проникают в Константиновку: в ISW оценили, сможет ли враг прорвать "пояс крепостей" в Донецкой области

Российские войска пытаются преувеличивать своё присутствие в Константиновке, перейдя к новому этапу когнитивной войны. Однако, несмотря на эти преувеличения, оккупанты всё же добились определённых тактических успехов в боях за город.

Видео дня

Сейчас уже сложно говорить о том, что в Константиновке присутствуют только группы инфильтрации, и это открывает новую страницу боев за украинский Донбасс, но про прорыв "пояса крепостей" речь не идет. О ситуации на направлении и вероятных планах врага рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Россияне пытаются создать впечатление значительного присутствия в Константиновке

Аналитики обратили внимание, что российские источники опубликовали несколько видеозаписей, на которых видно, как российские войска действуют в Константиновке. В ISW это назвали частью "когнитивной войны, направленной на преувеличение российского присутствия в городе".

Несмотря на то, что на самом деле россиян в Константиновке не так много, как они хотят показать, оккупационные войска все же продолжают добиваться тактических успехов в городе, а способность Украины защищать юго-восточные районы Константиновки ухудшается, говорят аналитики.

Главные истории дня

Упомянутые кадры с оккупантами, действующими в северной, западной, юго-западной и центральной частях Константиновки, были опубликованы в последние дни рядом российских источников, среди которых – Telegram-канал, связанный с 4-й отдельной мотострелковой бригадой ВС РФ, и российская государственная газета "Известия".

Эти видео, по оценкам ISW, были сняты после серии российских инфильтраций, проведенных, вероятно, в течение последних нескольких дней.

Украинские военнослужащие оценивают численность россиян в центре Константиновки в 100–250 человек. Они проникают в город по одному каждые 6–7 часов.

"Геолокационные видео географически распределены по более обширной территории, чем та, которую могли бы эффективно удерживать силы от 100 до 250 российских военнослужащих, что свидетельствует о том, что российские военнослужащие снимали миссии инфильтрации в течение определенного периода времени, чтобы российские источники могли опубликовать эти видео одновременно, чтобы создать впечатление, что российское присутствие в Константиновке более широкое, чем оно есть на самом деле. ISW по-прежнему считает, что российские силы организовали публикацию некоторых боевых видео, а время и последовательность этих публикаций являются частью когнитивных усилий Кремля, направленных на усиление российского продвижения, чтобы ложно изобразить украинскую линию как разрушающуюся", – говорится в материале.

Ранее, напомнили аналитики, в рамках этих усилий россияне прибегали даже к публикации видео с поднятием российских триколоров, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Распространяемые агрессором кадры с оккупантами во время и после инфильтраций, значительная часть которых не увенчалась успехом, не указывают непосредственно на контроль России над местностью или изменение переднего края зоны боевых действий, подчеркнули в ISW. Российские войска продвигаются в Константиновке медленнее, чем хотелось бы Кремлю.

Поэтому упомянутые кадры, вероятно, преследуют еще и дополнительную цель: порадовать российское население демонстрацией "силы" ко Дню России 12 июня.

Что на самом деле происходит в Константиновке

Несмотря на ложность российской картинки с ситуацией в городе, оккупанты продолжают достигать там тактических успехов. В ISW считают, что именно Константиновка может стать главным направлением летнего наступления РФ.

По оценкам аналитиков, оккупантам, вероятно, удалось укрепить некоторые свои тактические позиции, что несколько облегчило проникновение в город. На это у захватчиков ушло много времени, за "успех" они заплатили огромную цену.

Массовое присутствие российских диверсантов на геолокационных видеозаписях, опубликованных 11 и 12 июня, свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, укрепили позиции на юге Константиновки и к югу от трассы Т-0504 к западу от Константиновки

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 и 12 июня, также свидетельствуют о том, что российские войска продвигались в северо-западной части Константиновки, что подтверждается и заявлениями украинских чиновников.

По словам военных Сил обороны, перед проникновением в Константиновку россияне движутся через Бересток ( к югу от Константиновки) в Ильиновку (к северу от Берестка), что свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, закрепили позиции между этими двумя населенными пунктами.

Защитники также рассказывали, что российские войска вклинились в неопределенную часть центра Константиновки и заявили, что действия России в городе "больше не являются инфильтрацией".

"ISW скорректировал свою оценку контроля над местностью, расширив данные о продвижении российских войск в Константиновке на основе имеющихся видеоматериалов и отчетов, и будет продолжать обновлять свою оценку по мере появления новых доказательств", – отметили аналитики на сайте.

В ISW напомнили, что российские войска пытаются захватить Константиновку уже 10 месяцев. Усилия на этот город оккупанты направили после захвата Торецка (к юго-востоку) в августе 2025 года, и за это время продвинулись лишь примерно на восемь-десять километров вглубь Константиновки.

Российские войска значительно активизировали наступательные операции против Константиновки в марте 2026 года. По данным украинских чиновников, российское военное командование установило срок захвата Константиновки до мая 2026 года – и в этот "дедлайн" оккупанты не уложились.

Армия РФ сосредоточила как минимум одну общевойсковую армию и армейский корпус (АК) в районе Константиновки, а также развернула элементы нескольких других армий для поддержки наступательных операций по захвату города.

По состоянию на 6 июня российские войска пополнили 80% своих подразделений, атаковавших Константиновку.

Схема передислокации российских войск на Константиновском направлении свидетельствует о том, что российские войска понесли значительные потери в своих попытках продвинуться на Константиновку.

Константиновка – один из приоритетов летнего наступления ВС РФ

Аналитики признали, что российские войска, вероятно, добьются тактических успехов в Константиновке летом 2026 года.

А вот в том, что оккупанты смогут добиться быстрого оперативного прорыва в большом "поясе крепостей", аналитики сомневаются.

Российские войска, вероятно, продолжат инфильтрацию по всей Константиновке и будут закреплять позиции в определенных районах города, но, вероятно, понесут при этом большие потери.

Также в ISW считают, что 3-й армейский корпус России (под оперативным контролем ОГВ "Юг") пытается вытеснить украинские войска из Часова Яра (к северо-востоку от Константиновки), чтобы не дать им обойти Константиновку с севера.

Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил 12 июня, что украинские войска очистили часть промышленной зоны в центре Константиновки и многоэтажные здания на западной окраине города . Он признал, что российским войскам еще очень далеко до захвата этого города.

Российские войска также пытаются добиться значительного продвижения в Лимане и в направлении Славянска, с марта 2026 года они уделяют этому району приоритетное внимание.

"ISW не готов прогнозировать, смогут ли российские войска захватить Константиновку и когда именно. Потеря Константиновки, вероятно, не приведет к разрушению большей части "пояса крепостей" и не позволит российским войскам осуществить оперативный прорыв, поскольку российским войскам также придется продолжать борьбу за остальные укрепленные города и их окрестности, а российские войска не оптимизировали свои силы для маневренной войны", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW заметили, что российский диктатор Владимир Путин начал признавать неудачи в войне с Украиной. Делает он это крайне дозированно, отказываясь признавать масштабы вызовов, стоящих перед ВС РФ. Это, пусть и существенно урезанное признание, необходимо диктатору для достижения вполне конкретных целей.

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