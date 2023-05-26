Оккупанты прятались в посадках и под заборами: легион 'Свобода России' показал видео рейда в Белгородской области

Легион "Свобода России" опубликовал видео операции в Белгородской области. Кадры демонстрируют трусость и непрофессионализм войска РФ.

Видео дня

Российские добровольцы обнародовали первую видеосводку, разместив ее в своем Telegram-канале. На кадрах показано, как действовали солдаты ВС РФ, а также боевое столкновение легионеров с рашистами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно из видео, военные российской армии панически прятались в посадках и под заборами. В ролике также показано, как личный состав мотострелковой роты укрывался в покинутых домах мирных жителей.

Такое малодушие солдаты ВС РФ проявляли, имея численное преимущество и действуя на знакомой им территории.

Легионеры же действовали профессионально и уничтожили много техники врага.

"Они хотели поиграть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше. Тут же – уничтоженная и поврежденная техника, которая больше не поедет по российским дорогам разрушать украинские города. Все только начинается. Ждите!" – прокомментировали видео российские добровольцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в сеть слили наставления командира РФ во время операции "ДРГ" в Белгородской области.

В сети обратили внимание на то, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потратил почти 10 млрд рублей (462 млн грн) на оборудование защитных укреплений на границе, однако техника российских добровольцев зашла не по линии оборонительных укреплений, а совершенно беспрепятственно по автодороге Козинка – Белгород.

В ГУР МО Украины рассказали, что со стороны властей Белгородской области РФ наблюдается паника, хаос и неопределенность, в то время как местное население симпатизирует российским добровольцам. А заявления Москвы о якобы "больших потерях" среди "националистов" являются пропагандистским фейком.

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