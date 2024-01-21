Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ на Луганщине, но получили отпор: враг грабит жилье мирных жителей

Российские войска в течение 20 января попытались штурмовать позиции ВСУ на двух направлениях в Луганской области. Получив отпор, враг начал обстреливать населенные пункты из разного вооружения.

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А во временно оккупированных районах захватчики не прекращают мародерить жилье украинцев. Кратко о ситуации в регионе рассказал глава областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты пытались захватить позиции украинских военных возле Стельмаховки на Купянском направлении. Также они не оставили попыток прорвать нашу оборону в Белогоровке и Серебрянском лесничестве. Там ВСУ пресекали вражеские атаки семь раз.

В то же время армия РФ начала обстреливать из минометов и артиллерии Кармазиновку, Невское и Диброву. За сутки российские военные выпустили по населенным пунктам почти 550 снарядов из разных видов вооружения.

Имея списки пустых квартир и частных домов в Новодружеске, военные ВС РФ продолжили вывозить оттуда все, что там покинули эвакуированные горожане.

"Оккупанты не собираются массово расселяться в прифронтовом городе, поэтому на глазах у соседей отправляют в грузовики все более-менее ценное", – отметил Лысогор.

Глава ОВА добавил, что при необходимости оформить паспорт РФ в "ЛНР" становится обязательной постановка мужчин на воинский учет. В частности, в Лисичанске оккупационные власти играют наперегонки – вместе с восстановлением учета при получении документов российского образца человеку выдают повестку.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной части Луганщины захватчики проводят активную подготовку к выборам главы РФ. Однако будут голосовать на них не люди, а дома.

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