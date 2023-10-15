Оккупанты пытаются мобилизовать в свои ряды учителей на захваченных территориях - ЦНС

Солдаты российской армии, временно контролирующие часть Запорожской области, готовы принимать себе на подмогу даже представителей самой мирной профессии – школьных учителей. В некоторых случаях повестки в военкоматы они раздают через так называемых директоров учебных заведений, которых же сами на эту "должность" назначили.

Об этом рассказали в Центре информационного сопротивления. Там настоятельно призывают жителей временно оккупированных городов и сел избегать участия в российской мобилизации, и всячески уклоняться от нее.

"Так, в одной из захваченных школ повестки другим учителям раздала лично "директор", которую поставили оккупанты", – рассказали авторы платформы.

Они добавили, что партизанские движения внутри ВОТ ведут наблюдение за всеми коллаборантами, которые помогают захватчикам воплощать в жизнь свои преступные планы. Каждый понесет ответственность за содействие вражеской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию РФ. Ловить россиян начали уже с 1 октября.

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Среди тех, кого вынудили идти на войну против Украины, немало граждан РФ с тяжелыми заболеваниями, такими как ВИЧ или гепатит С.

А некоторые оккупанты сами убеждены, что война не закончится, пока ВСУ всех их не перебьют до одного.

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