Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: Гайдай назвал самый горячий участок фронта в Луганской области

По состоянию на 8 февраля максимальная эскалация на фронте Луганской области наблюдается на Кременском направлении. Российские оккупанты там пытаются прорвать оборонные укрепления украинских защитников.

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Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что враг ежедневно проводит атаки небольшими группами, иногда при поддержке тяжелой техники. Обстрелы не утихают (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам главы ОВА, около Белогоровки оккупанты также предпринимают попытки наступления, однако украинские военные отражают все атаки врага.

Гайдай подчеркнул: ежедневно россияне в Луганской области теряют десятки людей погибшими, а если считать вместе и безвозвратные потери, и санитарные – то до сотни.

Напомним: накануне Гайдай сообщил, что оккупанты на Луганщине могут начать новое наступление сразу на трех направлениях. По его мнению, это могут быть Белогоровка, Кременная и Сватово. Вражеская армия уже увеличила количество атак, но это еще не новое наступление, а только подготовка к нему.

Глава ОВА добавил, что войскам России может понадобиться неделя-две, чтобы перебросить в регион мобилизованных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия продолжает стягивать свои военные резервы на Луганщину. Завозят как солдат, так и технику и вооружение, которые прячут в лесах. Вражеское наступление может начаться в любой момент после 15 февраля;

– Гайдай отметил, что, не имея успехов на поле боя, российская оккупационная армия продолжает приписывать себе вымышленные "победы". В частности, в РФ пропагандисты уже заявили, что путинские войска якобы "захватили" Белогоровку, однако это очередная выдумка.

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