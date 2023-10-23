Оккупанты пытаются снова захватить Купянск: в чем важность города для врага

Последние сутки на Лимано-Купянском направлении Харьковской области были крайне напряженными для украинских защитников. Враг намеревается прорвать линию обороны ВСУ, совершая многочисленные обстрелы, применяя авиацию, дроны и артиллерию.

Об этом в эфире телемарафона UA Разом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он подчеркнул, что ситуация на этом направлении остается контролированной украинской армией.

"Оккупанты нанесли три авиационных удара с помощью штурмовой авиации в районах Серебрянского леса и Спорного. Затем противник применил против нас девять дронов-камикадзе и совершил 702 обстрела. Это очень мощная атака", – заметил он.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, попытка врага взять реванш в Купянске, освобожденный от России в рамках Харьковской операции осенью 2022 года, составляет стратегический замысел. Он пояснил, что через железнодорожную станцию Купянск-Узловой российские войска осуществляли перебрасывание резервов на украинскую территорию.

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"Они видят Купянск как транспортную развязку и базу для логистического обеспечения", – резюмировал он.

Напомним, 12 октября захватчики внезапно усилили боевые действия на Купянском направлении. В сражение командование РФ отправляло по 50-100 солдат, что создавало довольно напряженную ситуацию для Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, спецподразделение ГУР Минобороны Kraken показало видео отражения российского штурма на Купянском направлении. На кадрах, ярко демонстрирующих жестокие реалии войны, – перестрелки, кровь, вражеская техника и земля, устланная телами оккупантов.