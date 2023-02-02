Оккупанты пытаются стереть следы собственных преступлений в Мариуполе: разбомбленные дома сносят, а мусор сбрасывают посреди жилого квартала. Видео

Российские оккупационные войска продолжают скрывать следы своих преступлений в Мариуполе. Захватчики сносят дома, в которых погибли сотни мирных жителей.

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При этом в город активно начали заселять россиян. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, российские террористы сносят разрушенную многоэтажку на проспекте Мира, 129. Там путинские войска убили около 200 мариупольцев, поэтому захватчики пытаются скрыть следы своих преступлений.

Также Андрющенко отметил, что российский диктатор Владимир Путин дал старт так называемой льготной ипотеке на временно оккупированных территориях.

"Учитывая, что единственный город, где россияне что-то строят, это Мариуполь, то вполне можно говорить об официальном старте российского заселения города", – отметил советник мэра.

Он подчеркнул, что в марте оккупанты хотят начать в Мариуполе "элитную" застройку для граждан России, которых в городе уже более 40 тысяч.

"Микрорайоны, которые не привлекли застройщиков, будут просто пустынями. Как ул. Амурская. Очередная пустыня от России. Геноцид обретает новые признаки в Мариуполе. Гражданские оккупанты устроили свалку строительного мусора прямо посреди микрорайона Восточного на левобережье, в районе церкви. Больше никто не занимается вывозом мусора на полигон (далеко и дорого). Сваливают под открытым небом посреди жилого квартала", – пишет Андрющенко.

Напомним, командование РФ продолжает свозить во временно оккупированный Мариуполь новые партии пушечного мяса. У мобилизованных россиян якобы нет мотивации воевать против Украины, а свое участие в боевых действиях они оправдывают желанием заработать.

Ранее сообщалось, что российские захватчики обустроили во временно оккупированном ими Мариуполе вертолетную базу. Она расположена на территории уничтоженного врагом металлургического комбината "Азовсталь", где до последнего держали оборону украинские защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают стирать с лица земли украинский Мариуполь. В частности, от технологического лицея в Кальмиусском районе города осталась только куча камней.

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