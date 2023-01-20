Оккупанты развернули полевой госпиталь в роддоме на Луганщине и готовят мобилизацию в Крыму – Генштаб

В Украине начались уже 331-е сутки развязанной Россией войны, на которую войска страны-агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В то же время на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском враг обороняется, наши защитники накануне отбили его атаки на Донбассе.

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На временно оккупированных территориях, в частности в Севастополе, захватчики готовятся к скрытой мобилизации, а на Луганщине продолжают использовать гражданские медучреждения для лечения своих раненых. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 20 января.

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