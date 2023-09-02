Оккупанты РФ пожаловались, что на Крымский мост было три атаки за ночь: детали

В России пожаловались на ночную атаку на Крымский мост. По версии минобороны государства-агрессора, за ночь оккупанты уничтожили три морских дрона в акватории Черного моря.

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В лучших традициях российской пропаганды, там заявили о "попытке террористического удара", совершенной "киевским режимом". Соответствующие сообщения появились в Telegram-канале МО РФ и тиражируются кремлевскими СМИ.

В течение ночи в Telegram-канале МО РФ трижды писали о "киевском режиме", якобы намеревавшегося "совершить террористический удар" по построенному оккупантами Крымскому мосту.

О "своевременном обнаружении и уничтожении" морского дрона в Черном море оккупанты рапортовали 1 сентября в 23:15, а также 2 сентября в 02:10 и 02:20.

Оккупанты также останавливали движение на Крымском мосту. В 03:15, согласно сообщениям российских СМИ, оно было возобновлено.

Напомним, накануне стало известно, что в оккупированном Крыму мужчину арестовали за публикацию в соцсетях тризуба и фото девушки с флагом Украины. Он проведет под арестом семь суток, поскольку оккупационный суд решил, что "эти изображения являются символикой и атрибутикой, которую ранее использовала Организация украинских националистов (ОУН), члены которой активно сотрудничали с нацистской Германией".

Также сообщалось, что на пляже Одесщины нашли бутылку с запиской от ребенка из Крыма. В ней малыш написал, что Крым – это Украина, и вся его семья ждет его освобождения от россиян.