'Оккупанты сбежали из Херсона благодаря силе наших людей': Зеленский в третью годовщину освобождения города отметил подвиг защитников Украины

Три года назад, 11 ноября 2022-го, Силы обороны Украины вернули контроль над городом Херсон, изгнав российскую армию из населенного пункта и окрестностей. Президент Владимир Зеленский напомнил об этом подвиге наших защитников и поблагодарил воинов.

На своем Telegram-канале глава государства обратился к украинцам. Он отметил, что три года назад сине-желтые флаги, которые херсонцы месяцами прятали, снова развевались на улицах.

"Помним эту радость, слезы, объятия. Благодарность, когда видишь, как свои возвращаются. Оккупанты сбежали из Херсона благодаря силе наших людей", – написал президент.

Дополняется...