Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища, это угрожает катастрофой на ЗАЭС: спутниковые фото

Страна-агрессор Россия продолжает совершать преступления против человечества и украинцев, в частности. Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища в захваченной Запорожской области. Эксперты утверждают, что это угрожает катастрофой на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, а также ставит под угрозу питьевую воду и сельскохозяйственное производство.

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Подтверждением спада воды в водохранилище являются спутниковые фото, полученные NPR. С декабря 2022 года уровень воды в водохранилище упал до самого низкого уровня за 30 лет наблюдений (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Согласно данным радиолокационной альтиметрии, уровень водохранилища на отметке 14 метров, то есть, на 2 метра ниже его нормальной высоты.

Местные власти предостерегают, что если уровень упадет ниже 13,2 метра, то система охлаждения ЗАЭС, работающая на воде из водохранилища, окажется в опасности. С дефицитом воды могут столкнуться жители Энергодара, Мелитополя и Бердянска.

Вода хлынула из Каховского водохранилища через шлюзовые затворы гидроэлектростанции, которые контролируют российские войска, еще в начале ноября 2022 года. На снимках видно, как она льется через ворота, а вдоль гигантского резервуара в результате стремительного падения уровня воды образовалась береговая линия.

Еще в конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии заявило, что ему известно о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды.

"Даже несмотря на то, что снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы для ядерной и физической безопасности, оно может стать источником беспокойства, если ему будет позволено продолжаться", – заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.

Как известно, Каховское водохранилище – это огромное искусственное озеро, которое является последним водоемом в сети водохранилищ вдоль реки Днепр. С 1950-х годов оно использовалось для снабжения питьевой и поливной водой некоторых частей южных областей Украины.

Кроме того, канал, ведущий от водохранилища, снабжает водой оккупированный Россией Крым.

Метеоролог, который ранее работал в федеральном правительстве США, Дэвид Хелмс заявил, что в последний раз в Россия, по-видимому, потратила несколько месяцев на использование Каховского водохранилища для пополнения сети водохранилищ в Крыму. Она заполнила все 23 резервуара.

А когда украинские войска совершали контрнаступление, армия РФ взорвала дорогу над плотиной Каховской ГЭС, которая регулирует уровень воды в водохранилище. Спасло только то, что шлюзовые ворота плотины остались практически нетронутыми.

Тем не менее, на карту поставлен вопрос ​​питьевой воды для сотен тысяч людей, орошения почти 200 тысяч гектаров сельхозугодий и системы охлаждения самой Запорожской АЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Если страна-террорист отважится на совершение этого теракта, ученые прогнозируют масштабную техногенную катастрофу.

В частности, эксперты утверждают, что подрыв Каховской ГЭС повлечет за собой цунами, под воду пойдут десятки населенных пунктов. Катастрофа затронет сотни тысяч человек.