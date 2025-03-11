Оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Северске на Донетчине: есть жертва, четыре человека ранены

Российские войска днем 11 марта нанесли авиаудара по городу Северск на Донетчине. Захватчики сбросили авиационную бомбу на многоквартирный дом.

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Известно об одном погибшем и четырех раненых. Подробности сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Северск. 1 погибший и 4 раненых. Сегодня днем россияне сбросили там авиабомбу на многоэтажку. Раненые эвакуированы в больницу, на месте работают все ответственные службы", – говорится в сообщении.

По данным Донецкой областной прокуратуры, удар с применением пока не установленного вооружения захватчики нанесли около 12 часов дня. В результате попадания многоэтажку погиб мужчина, ранения получили еще трое мужчин и женщина, у них диагностированы телесные повреждения различной степени тяжести.

"При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию циничной атаки оккупантов на мирное население", – подчеркнули в прокуратуре.

На фоне практически непрерывных террористических ударов оккупантов по мирным населенным пунктам Донетчины Филашкин в очередной раз призвал гражданских жителей области эвакуироваться.

"Не превращайте себя в мишени! Эвакуируйтесь своевременно!" – обратился к украинцам в Донецкой области он.

Напомним, рано утром этого дня оккупанты ударили по жилой застройке в Константиновке Донецкой области. Они скинули на многоквартирные дома ФАБ-250. В результате атаки пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что в Киевской области в результате ночной дроновой атаки врага повреждены дома и авто. Такие последствия отмечены в Бориспольском районе области. В этом же районе, а также на Обуховщине в результате падения обломков сбитых дронов горела трава.

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