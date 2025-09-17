Оккупанты сбросили авиабомбу на село на Херсонщине: пострадали три женщины и трехлетняя девочка

Утром в среду, 17 сентября, российские захватчики нанесли авиаудар по Херсонщине. Российские войска сбросили КАБ на Ингулец Дарьевской громады.

В результате атаки пострадали три женщины и ребенок, их госпитализировали. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Что известно

Ингулец российская авиация атаковала с самого утра.

"В результате прилета управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых и ребенок. В момент вражеского удара они находились дома. У женщин, которым 69, 35 и 64 года, а также трехлетней девочки, диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы", – рассказал Прокудин.

Он добавил, что пострадавших госпитализировали. Медики оценивают состояние всех четырех как средней тяжести, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме этого, полностью разрушены три частных дома, еще 26 – получили значительные повреждения.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на среду РФ устроила комплексную атаку на железную дорогу. Из-за обесточивания задерживаются поезда. Задержки затронули Кировоградскую и Черкасскую области.

Также сообщалось, что в результате атаки 16 сентября на Киевщине загорелся логистический центр "Эпицентра".

