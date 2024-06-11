Оккупанты сбросили КАБ на жилой квартал в Константиновке, пострадали пять человек. Фото

Оккупационные войска России вечером 10 июня нанесли удар планирующей авиабомбой по Константиновке в Донецкой области. Из-за попадания по жилому кварталу пятеро гражданских получили ранения.

Взрывная волна привела к повреждению многих домов. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным ведомства, армия агрессора ударила по Константиновке в 23:20 в понедельник. Предварительно, на прифронтовой населенный пункт оккупанты сбросили КАБ-500 с универсальным модулем планировки и коррекции.

Средство поражения попало по жилому микрорайону, где в своих квартирах в результате мощной взрывной волны получили ранения пятеро местных жителей.

"Мужчина 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет доставлены в больницу. У пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела – всем оказана квалифицированная медицинская помощь", – отметили в прокуратуре.

В городе зафиксированы повреждения по меньшей мере 13 многоквартирных домов, где выбиты окна и стекла, разрушены фасады.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, 6 мая оккупанты обстреляли Константиновку артиллерией и нанесли авиаудар. В результате атаки четверо жителей получили ранения, были повреждены несколько домов.

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