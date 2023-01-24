Оккупанты снова обстреляли Херсон: под ударами школа, поликлиника и роддом. Фото

Во вторник, 24 января, российская оккупационная армия снова нанесла удары по Херсону. Под вражеским огнем оказались роддом, школа и поликлиника.

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Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Из-за обстрела здание роддома было повреждено, а на четвертом этаже медучреждения началось задымление.

Предварительно известно, что никто из людей не пострадал: в помещениях роддома в тот момент не было пациенток, там находились только медработники.

В школе и поликлинике, которые подверглись ударам, тоже обошлось без пострадавших. Однако из-за действий врага в постройках выбиты окна и двери. Также обломки российского снаряда попали в газовую трубу.

"На места вражеских ударов выехали экстренные службы", – добавили в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под удар оккупантов в Херсоне попал неонатальный шестиэтажный корпус детской больницы. Там выбито около 30 окон.

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