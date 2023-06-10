Оккупанты снова обстреляли Херсон во время эвакуации: среди раненных – несовершеннолетняя

Российские военные преступники снова подло ударили по Херсону в то время, как там продолжалась эвакуация местных из-за потопов, возникших после подрыва военными РФ Каховской ГЭС. В результате обстрела пострадало три человека.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Оккупанты открыли огонь по мирным жителям около 17:40 в пятницу, 9 июня.

Российские военные ранили в областном центре троих людей, среди которых есть несовершеннолетняя девушка. Также преступники из страны-агрессора повредили объекты гражданской инфраструктуры.

"Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений российских военных", – говорится в сообщении.

Отметим, что 8 июня оккупанты также открыли огонь по Херсону и Херсонскому району. Это произошло в то время, когда в регионе проводили эвакуация мирного населения из подтопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. Ранения получили восемь человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные смогли эвакуировать людей из временно оккупированных Олешек на левобережье Херсонской области. Этот город был наиболее затоплен после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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