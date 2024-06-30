Оккупанты снова терроризировали мирных жителей Херсона: четверо раненых

Российские войска в течение суток 29 июня продолжали наносить удары по Херсонской городской территориальной громаде. Зафиксировано 10 обстрелов населенных пунктов Херсон, Камышаны и Антоновка: есть прилеты.

За сутки россияне ранили четырех гражданских жителей Херсонской громады. О последствиях атак рассказал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"За минувшие сутки российские войска 10 раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Прилеты зафиксированы в Херсоне, Камышанах и Антоновке. В частности, было повреждено частное здание и 2 автомобиля", – отметил он.

По словам Мрочко, за сутки россияне ранили четырех человек в Херсонской территориальной громаде. У всех – ранения разной степени тяжести. Всем раненым была оказана медицинская помощь.

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Напомним, накануне, 29 июня, россияне атаковали Вольнянск на Запорожье. В результате очередного военного преступления захватчиков погибли, по меньшей мере, семь человек, среди погибших – трое детей. Помощь в больнице получили 20 человек. Госпитализированы были семь человек, пятеро из них – четыре взрослых и ребенок – в тяжелом состоянии.