Оккупанты снова установили мины по периметру ЗАЭС: в МАГАТЭ рассказали о ситуации

Войска страны-агрессора России снова заминировали территорию захваченной Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре. Россияне установили мины по периметру ЗАЭС.

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Об этом говорится в сообщении генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ в пятницу, 19 января. Он отметил, что мины расположены в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением станции.

По его словам, мины по периметру ЗАЭС в ноябре 2023 года были обнаружены экспертами агентства и удалены. Однако сейчас они снова на месте.

Это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции, заявил Гросси.

Генеральный директор подтвердил, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.

Он также добавил, что нынешнее "руководство" ЗАЭС, которое было назначено Кремлем, не предоставило сотрудникам агенства копию плана технического обслуживания станции на 2024 год. Эксперты пришли к выводу, что на станции не будут реализовывать комплексный план техобслуживания, не смотря на то, что это необходимо для обеспечения безопасности на объекте.

В отчете гендиректора также сказано, на протяжении неделе ЗАЭС на несколько часов потеряла непосредственное резервное электроснабжение реакторных блоков. Этот инцидент подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности и защищенности на станции.

"Уязвимый энергетический статус станции остается одной из главных опасностей для ядерной безопасности на площадке. Ситуация в этом отношении остается крайне тревожной. С августа 2022 года на объекте уже восемь раз отключалось внешнее электроснабжение, что вынудило его полагаться на аварийные дизель-генераторы", – отметил Гросси.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС заявили, что никогда не признают незаконные попытки России захватить Запорожскую АЭС. Там также призвали Москву немедленно вывести свои войска с этого стратегического объекта.