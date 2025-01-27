Оккупанты сняли фейковое видео, чтобы подтвердить захват села на Луганской области, где жили три десятка человек: в сети разоблачили ложь

Оккупанты армии страны-агрессора РФ сняли фейковое видео с российским флагом, чтобы "подтвердить" ложный доклад о якобы захвате села Новоегоровка Луганской области. Враг продолжает штурмовать его и несет потери, однако в настоящее времянаселенный пункт остается под контролем украинских защитников.

Видео дня

Минобороны РФ еще неделю назад, 20 января, "отчиталось" о якобы захвате Новоегоровки. Теперь командование 20-й армии ВС РФ пытается срочно взять крошечный поселок, который "по бумагам" уже "освобожден", рассказал Telegram-канал "Можем объяснить".

Как говорится в публикации, борьба село за идет не только на земле, но и в медиапространстве.

Посе того, как минобороны РФ официально сообщило о захвате Новоегоровка, два крупных Z-канала заявили, что это лживый доклад, причем один даже сообщил, что для раскрутки информации по Новоегоровке привлекают ботов.

Позже этот пост был удален, а вместо него осталось только утверждение о том, что поселок не захвачен.

26 января близкий к минобороны РФ Z-канал "Война с фейками" опубликовал видео с оккупантами и российским флагом. В нем голос за кадром объявил, что "Новоегоровка наша, полностью под нашим контролем, все цели будут достигнуты, победа будет за нами".

На этих кадрах не показаны окрестности дома, на руинах которого стоят оккупанты – не видно дорог, посадок и других строений, по которым можно было бы геолоцировать место съемки.

Один из Z-каналов, который уличил во вранье минобороны РФ, счел и это видео фейком. По его данным, Новоегоровку сейчас срочно штурмуют.

"Была предпринята неподготовленная попытка взять Новоегоровку под контроль. Естественно,она была отбита с потерями с нашей стороны", – пишут пропагандисты.

По данным проекта DeepState Новоегоровка находится под контролем ВСУ, однако серая зона – по сути, линия соприкосновения – уже проходит по ее окраине.

Об атаках оккупантов в районе поселка сообщает также Луганская ОВА. По результатам переписи 2001 года, в Новоегоровке проживали 36 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW указали, что Россия начала информационную операцию, направленную на создание ошибочного впечатления о том, что экономика страны-агрессора якобы работает хорошо. Такие попытки Москвы происходят на фоне показателей макроэкономического неблагополучия, отмечают аналитики.

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