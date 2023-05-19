Оккупанты соединили остров Джарилгач с оккупированной Херсонщиной, превратив его в военный полигон

Российские военные преступники соединили остров Джарилгач с оккупированной материковой частью Херсонской области. Это произошло в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу на остров песком.

Видео дня

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба. На острове обустроен военный полигон (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это сделано с целью более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон", – сообщили в Генштабе.

Информацию прокомментировала советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривна.

"Это просто ужасно. Им плевать на краснокнижных животных, а также залив, который превратится в болото. Им наплевать на экологию. Это сделали для более интенсивного использования природоохранной территории нацпарка для военных нужд", – высказалась она.

По ее словам, Джарилгач всегда был отличным местом.

"Именно поэтому мы должны сделать все, чтобы Россия заплатила за экологический ущерб нашему государству. Работаем над этим", – добавила Заривна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение суток 19 мая противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 70 боевых столкновений на указанных участках фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!