оккупанты создали чат-бот для доносов на украинцев в Каховке, чтобы иметь повод для очередных репрессий – ЦНС
Российские захватчики продолжают оказывать давление на украинцев, которые остаются в оккупации на Херсонщине. Для этого они создали чат-бот, чтобы сторонники страны-агрессора РФ могли доносить на ее противников, в том числе партизан.
Такие действия врага, желающего получить повод для очередных репрессий против граждан Украины, зафиксированы во временно оккупированном городе Каховка. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что оккупанты в Херсонской области прекрасно осознают реальную степень их поддержки среди местных жителей. Поэтому они и дальше пытаются разыскивать тех, кто входит в подполье.
Так, российские военные похищают украинцев за любые выявленные "проявления нелояльности" относительно них.
В ЦНС подчеркнули, что одним из механизмов обнаружения подполья для оккупантов становятся анонимные доносы. Для этого на временно захваченных территориях создаются специальные чат-боты.
"Такой создали и для города Каховка, так что каждый житель Украины может зайти и заспамить его. Для этого необходимо перейти по ссылке", – призвали в Центре нацсопротивления.
Там напомнили, что ранее движение "Жовта стрічка" запустило собственный чат-бот "Разом", где можно узнать инструкции по распространению украинской символики на временно захваченных войсками РФ территориях Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты усилили репрессии и во временно захваченных населенных пунктах Запорожья. Военные преступники из РФ пытаются заставить граждан Украины брать российские паспорта, за отказ людей просто похищают.
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