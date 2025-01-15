Оккупанты создают кадетские классы в Мариуполе для милитаризации детей: всплыли подробности

Российские захватчики продолжают осуществлять на временно оккупированных территориях пропагандистскую деятельность в попытке уничтожить украинскую национальную идентичность. В Мариуполе для этих целей россияне начали создавать так называемые кадетские классы.

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С помощью них оккупанты планируют осуществлять дальнейшую милитаризацию детей. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

По информации мэрии временно оккупированного города, россияне ведут активную работу в направлении милитаризации и русификации детей на оккупированных территориях Украины. В школе №28 города Мариуполя захватчики открыли кадетские классы.

Россияне выдали, что "в процессе обучения ребенок научится вести себя в чрезвычайных ситуациях". Также представители страны-агрессора отмечают, что школа сотрудничает с кадетскими классами российского города Волгоград.

Кроме того, в Мариуполе россияне активно создают идеологические кружки: Юнармия, Молодая гвардия, Орлята, Движение первых. Все эти структуры оккупанты используют, чтобы изменить украинскую идентичность мариупольских школьников и насадить им российскую идеологию.

Напомним, российские оккупанты в захваченном Мариуполе снимали пропагандистский сериал об "украинских националистах". В нем россияне героизируют сотрудников ФСБ.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине враг заставляет детей писать письма военным РФ. Такие случаи были зафиксированы в Новой Каховке, Каланчаке и Скадовске.

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