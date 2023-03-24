Оккупанты спустя год после удара ВСУ признали потерю большого десантного корабля 'Саратов' в Бердянске

Российские оккупанты подтвердили потерю большого десантного корабля "Саратов" в Бердянске. Пропагандисты называют это событие "подвигом севастопольских десантников".

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Об этом сообщают росСМИ. Факт ликвидации корабля подтвердил командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота России Феликс Меньков.

"Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников", — говорится в российских источниках.

Также в сообщении заявляют, что в РФ открыли мемориальную табличка, которая послужит напоминанием следующим поколениям военнослужащих о подвиге, который совершили севастопольские десантники.

"1 июля прошлого года в порту Бердянска подняли на поверхность БДК "Саратов", который в марте получил повреждения в результате удара украинской ракетой "Точка-У", – отмечают пропагандисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по меньшей мере три корабля Черноморского флота России были поражены беспилотниками 29 октября 2022 года возле бухты Севастополя во временно оккупированном Крыму. Среди них оказался и "Адмирал Макаров" – флагман проекта 11356Р ("Буревестник").

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