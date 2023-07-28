'Оккупанты строят новые объекты на костях': в захваченном Мариуполе нашли еще одно стихийное захоронение

Во временно оккупированном российскими войсками украинском Мариуполе Донецкой области до сих пор находят стихийные захоронения ни в чем не винных людей, убитых кремлевским режимом. Очередное из них обнаружили в Приморском районе города.

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Об этом сообщили в Мариупольском горсовете. Захоронение расположено рядом со строительством так называемого "нахимовского училища" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Оккупанты буквально строят новые объекты на костях убитых ими же мариупольцев", – отметили в горсовете.

По данным местных властей, таких стихийных захоронений сотни по всему городу.

"Ведь во время блокады россиянами Мариуполя люди хоронили убитых соседей, знакомых или родственников прямо во дворах или парках. Тысячи погибших остались под развалинами, тысячи похоронены в братских могилах, а тысячи – без вести пропали", – добавили в горсовете.

Как известно, по предварительным данным в Мариуполе погибли более 22 тысяч человек. Но количество жертв может быть в разы больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне продолжают массово скупать жилье в разрушенном ими украинском Мариуполе. Однако большинство "новоселов" интересуют не квартиры в оккупированном городе, а возможность нажиться на выплатах от государства.

Поскольку многие местные жители остались без крова, оккупанты в Мариуполе стихийно возводят высотки, создавая целые районы. При этом они и не подумали устанавливать канализационные системы, туалеты или водопроводы. Даже окна они разместили на уровне пола.

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