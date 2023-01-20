Оккупанты стягивают все больше личного состава и техники на Луганщину, чтобы помешать продвижению ВСУ, – Гайдай

Россия стягивает силы на Луганщину, в район Кременной. Туда российское командование бросило совершенно разные подразделения, от кадровых военных - до кадыровцев и "вагнеровцев".

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Так враг пытается сдержать продвижение вперед украинских Сил обороны. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"На направлении Сватовско-Кременском очень много совершенно разных подразделений. Там есть вагнеровцы, их огромная куча. И периодически нашим защитникам удается кого-то из них брать в плен. Есть и свежемобилизованные. Последние из пленных, кстати, там были из Москвы непосредственно россияне. Затем - спецподразделения. И там, оказывается, есть разные подразделения такие как ГРУ, Главное разведывательное управление минобороны РФ, есть СОБРы, есть "Барсы", есть "Ахмат", но они не воюют вообще. Они постоянно отодвигаются от линии фронта. Они выполняют только как заградительные отряды функцию, ну и мародерят понемногу", - подчеркнул он.

Гайдай также отметил, что есть на Луганщине, и на Кременском направлении в частности, и армейские подразделения РФ. Он рассказал, что кадровые российские воины накануне несколько облегчили работу ВСУ: в Старобельске они отравились водкой, погибли или попали в больницу с тяжелым отравлением до 30 захватчиков.

Стягивает Россия силы под Кременную не просто так: враг пытается сдержать постепенное продвижение украинских воинов в направлении этого населенного пункта.

"Перебрасывают на Кременское направление, потому что они видят, что проседают там. Реально, метр за метром, но все равно территория Луганщины освобождается. Тот, кто бывает на передовой, кто общается с солдатами, с находящимися там офицерами - они понимают, что очень тяжело будет даваться Луганская область, но, тем не менее, учитывая позитивное движение наших Сил обороны, туда и перебрасывают, на Кременское направление, и десантников, и тяжелую технику, и танки также - для того, чтобы хоть как-то остановить продвижение наших Сил обороны вперед", – констатировал глава Луганской ОВА.

Напомним, ранее в Институте изучения войны констатировали, что ВСУ ведут контрнаступление в районе Сватового, оккупанты пытаются атаковать возле Кременной, там захватчики пытались вернуть утраченные ранее позиции.

Так, аналитики отметили, что россияне сообщали о намерениях украинских воинов продвинуться в сторону Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового). Один из военных блогеров страны-агрессора утверждает, что ВСУ продвинулись к железнодорожной станции в восточной части населенного пункта.

А глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял об ожесточенных боях в окрестностях Кременной и в районе Дибровы (5 км юго-западнее Кременной).