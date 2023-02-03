''Оккупанты теряют боеспособность'': в Нацгвардии рассказали, как ''минусуют'' самолеты РФ в районе Бахмута

В Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины "Иглой" уничтожили еще один штурмовик Су-25 вооруженных сил РФ. Из таких самолетов российские военные преступники бомбят позиции наших защитников и дома мирных граждан.

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О том, как нацгвардейцы "минусуют" вражеские самолеты в районе города-крепости на востоке, OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе НГУ. Защитники говорят, что оккупанты теряют боеспособность.

Отмечается, что авиация врага активно использует бронированный дозвуковой самолет Су-25, когда пытается уничтожить наземные цели и наносит удары по украинским позициям, населенным пунктам.

"2 февраля в 11:55 утра на юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии 3 км. Цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1", совершившим пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен", – подчеркнул командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона третьей бригады оперативного назначения НГУ.

Благодаря боевой работе этой огневой группы НГУ на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное превосходство. Так, только за прошлую неделю расчет уничтожил вертолет Ми-24 и самолет Су-25 захватнической армии РФ.

По данным Генштаба ВСУ, 2 февраля был уничтожен один самолет оккупантов, а всего с начала войны страна-агрессор РФ потеряла уже 294 самолета и 284 вертолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Бахмута Донецкой области украинские защитники из Госпогранслужбы отбили несколько штурмовых атак войск РФ. Российские оккупационные силы отошли с потерями.

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