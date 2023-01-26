Оккупанты убили двух мирных жителей в Двуречной на Харьковщине

Оккупационные войска РФ днем 26 января обстреляли Двуречную на Харьковщине. Вследствие вражеской атаки погибли два человека.

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Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что подробности происшествия уточняются.

"По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина", – написал глава ОВА в своем Telegram-канале.

По словам Синегубова, также оккупанты накрыли огнем Казачью Лопань в Харьковском районе. Там зафиксирован прилет в жилой дом. По предварительной информации, ранена 70-летняя женщина.

Кроме того, армия РФ обстреляла Купянск, где разрушен частный жилой дом.

Напомним, в четверг Россия устроила новую массированную ракетную атаку против Украины, выпустив 55 ракет. 45 из них сбила ПВО. По данным ГСЧС, погибли 11 человек, еще столько же были ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине вследствие ракетных ударов повреждены два объекта критической энергетики. Местами возникли проблемы с водо- и электроснабжением.