Оккупанты убили на Сумщине мирного жителя: обстреляно шесть громад, есть разрушения

Армия России в пятницу, 3 марта, в очередной раз обстреляла пограничные с государством-агрессором громады Сумской области Украины. Оккупанты били по мирным поселкам из артиллерии, РСЗО, минометов и другого вооружения. Есть жертвы и разрушения.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Сумской областной военной администрации. Под вражеский огонь попали Шалыгинская, Краснопольская, Белопольская, Эсманская, Глуховская, Юнаковская громады.

В Шалыгинской громаде российские военные убили местного жителя, повредили три жилых дома и линию электропередач. По населенным пунктам россияне били из минометов.

В Эсманской громаде в результате обстрела из ствольной артиллерии россияне повредили частный жилой дом в селе Кучеровка. Четыре боеприпаса из беспилотника оккупанты сбросили на территорию Краснопольской громады, а также совершили обстрелы из ПТРК и ПТУР.

Всего был зафиксирован 121 прилет по шести громадам Сумщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля оккупанты обстреляли с территории РФ маршрутку с гражданскими в районе поселка Водолаги (Хотинская громада) в Сумской области. Авто двигалось сообщением Журавка – Сумы. Ранения получили четыре человека.

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