Оккупанты ударили 'Искандером' по Антоновскому мосту на левом берегу Днепра. Видео

Российские войска 30 июня нанесли удар по Антоновскому мосту на левобережье Херсонщины. Били, вероятно, ракетой "Искандер".

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В сети появилась видеофиксация удара. Удар был нанесен на фоне истерик российских пропагандистов относительно того, что оккупанты ничего не могут сделать с украинскими воинами, предположительно закрепившимися в районе моста на левом берегу Днепра.

"Оккупанты вчера ударили по Антоновскому мосту, вероятно, "Искандером", – написал 1 июля общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко.

На снятом оккупантами видео с последствиями удара, которое распространяется в сети, видно, что после прилета упал один из пролетов моста. По словам комментирующего за кадром оккупанта, возле моста украинские воины якобы обустроили "бункер".

По данным Министерства обороны Великобритании, украинские силы проводят операции на оккупированном берегу Днепра вблизи разрушенного Антоновского моста. Им пытаются противостоять части 7-й дивизии ВДВ. Однако большую часть российских десантников уже перебросили на Запорожское направление. Однако в целом, пришли к выводу в британском оборонном ведомстве, проводить какие-либо масштабные боевые действия на этом участке будет сложно из-за последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Ранее аналитики ISW отметили, что российские пропагандисты устроили истерику из-за неспособности армии РФ выбить небольшие украинские силы из плацдарма на левобережье Херсона.

Они жалуются, что оккупантам уже почти две недели не удается вытеснить немногочисленный отряд Сил обороны Украины – по сообщениям, численностью до 70 человек – с восточного (левого) берега Херсонщины. 30 июня оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер" по пролету восточной части Антоновского моста, пытаясь помешать украинским воинам использовать конструкцию как укрытие.

Не исключено, что к использованию "Искандера" оккупанты были вынуждены прибегнуть из-за неспособности справиться с украинскими воинами другими средствами.