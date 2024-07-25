Оккупанты ударили по Антоновке на Херсонщине, погиб мужчина
Российские оккупационные войска утром 25 июля атаковали Антоновку. В результате дронового удара погиб мужчина.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, около 10:00 российские военные в очередной раз атаковали Антоновку с помощью БпЛА, сбросив взрывчатку на гражданского, погибшего на месте от полученных травм.
Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных вооруженными силами РФ.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июля российские захватчики снова обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказался Днепровский район города. В результате атаки погибла женщина: ее тело нашли под завалами.
Также 23 июля оккупанты атаковали с находившегося на улице беспилотника мирного горожанина. С многочисленными травмами мужчина был госпитализирован.
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