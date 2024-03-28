Оккупанты ударили по Днепропетровщине, есть разрушения и пострадавшие. Фото

В ночь на 28 марта российские войска продолжили терроризировать жителей Днепропетровской области. Враг атаковал населенные пункты дронами-камикадзе и артиллерией.

Вследствие военных преступлений россиян среди мирных жителей есть пострадавшие. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, войска РФ терроризировали Никопольский район. Оккупанты четыре раза вели обстрел из тяжелой артиллерии.

Кроме того, путинские террористы атаковали мирных жителей дроном-камикадзе. Под ударом были Покровская, Марганецкая громады и сам Никополь.

Вследствие обстрелов осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 53-летняя женщина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также на Днепропетровщине поврежден отель и 4 частных дома. Разрушено хозяйственное сооружение, еще два – повреждены. Кроме того, вражеские обстрелы повредили транспортное средство и линию электропередач.

Напомним, в ночь на 28 марта войска страны-агрессора РФ ударили по Запорожью дронами-камикадзе типа Shahed. Вследствие вражеской атаки в городе есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что ночью 28 марта российские оккупанты атаковали Харьковщину дронами-камикадзе типа Shahed. В областном центре раздались взрывы, под ударом оказался Киевский район города.

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