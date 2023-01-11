Оккупанты ударили по Днепропетровщине: снаряды повредили дома, пострадал мужчина. Фото

Российские войска днем 11 января вновь атаковали Днепропетровщину. Вражескому обстрелу подвергся Никопольский район.

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В частности, из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по Марганцу, был ранен 26-летний мужчина. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, раненый доставлен в больницу, его готовят к операции.

Российские снаряды также повредили дома. Детали уточняются, отметил Резниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января оккупанты устроили атаку на Днепропетровщину, применив ракеты, дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Четыре раза враг ударил по Никополю и Марганцу.