Оккупанты ударили по гостинице в Славянске: есть пострадавший

Российские оккупационные войска утром 2 октября в очередной раз нанесли удар по Славянску Донецкой области. Враг попал в частную гостиницу в районе Молочар.

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Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях. В результате вражеского обстрела был ранен один человек.

Кроме того, повреждены частные дома вблизи места удара.

"Сегодня около 5:00 город вновь подвергся вражескому обстрелу. Попадание в частный отель в районе Молочар. К сожалению, ранен один человек. Также пострадали частные дома. Берегите себя", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации днем в среду, 2 октября, обстреляли Краматорск в Донецкой области. Предварительно есть по меньшей мере один пострадавший мирный житель. Был поврежден гаражный кооператив, неработающее инфраструктурное предприятие, объект социальной инфраструктуры, частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 2 октября российские оккупанты атаковали общественный транспорт в Антоновке и Херсоне с помощью дронов. Погибла женщина, которая также пострадала.

Напомним, что на рассвете 2 октября российские оккупанты атаковали Измаильский район Одесщины ударными дронами. Под прицелом террористов оказалась припортовая и пограничная инфраструктура.

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