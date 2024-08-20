Оккупанты ударили по Херсону, есть раненый

Российские оккупационные войска утром 20 августа еще раз обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки один человек получил ранения.

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Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Как отмечается, враг атаковал Корабельный район города.

В результате 49-летний мужчина получил ранение. Пострадавший самостоятельно обратился к медикам, диагностировавшим у него контузию и минно-взрывную травму.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали дроном поселок городского типа Киндейка. Ранены пять гражданских. Отмечается, что на одной из улиц населенного пункта снаряд попал в гражданское авто. Ранения разной степени получили пятеро находившихся внутри гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области за сутки 16 августа по населенным пунктам региона враг бил из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БПЛА. В поселке Антоновка россияне окончательно разрушили первую в Украине и единственную в Херсонской области "Зеленую школу".