УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Оккупанты ударили по Херсону, есть раненый

Иванна Шепель
War
1 минута
159
Оккупанты ударили по Херсону, есть раненый

Российские оккупационные войска утром 20 августа еще раз обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки один человек получил ранения.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Как отмечается, враг атаковал Корабельный район города.

В результате 49-летний мужчина получил ранение. Пострадавший самостоятельно обратился к медикам, диагностировавшим у него контузию и минно-взрывную травму.

Оккупанты ударили по Херсону, есть раненый

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали дроном поселок городского типа Киндейка. Ранены пять гражданских. Отмечается, что на одной из улиц населенного пункта снаряд попал в гражданское авто. Ранения разной степени получили пятеро находившихся внутри гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области за сутки 16 августа по населенным пунктам региона враг бил из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БПЛА. В поселке Антоновка россияне окончательно разрушили первую в Украине и единственную в Херсонской области "Зеленую школу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!