Оккупанты ударили по Херсону из артиллерии и применили дроны: погибла женщина, есть пострадавшие. Фото

Утром 27 августа российская оккупационная армия продолжила терроризировать мирных жителей Херсона. Враг атаковал областной центр из артиллерии.

Жертвой россиян стала 81-летняя женщина, еще несколько людей получили ранения. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Последствия российского террора

По данным прокуратуры, 27 августа около 04:45 российские войска произвели артиллерийский обстрел Херсона. В результате атаки погибла 81-летняя женщина. Ранение получила 53-летняя женщина, она госпитализирована в больницу.

Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать последствия обстрелов и документирование военных преступлений, совершенных вооруженными формированиями государства-агрессора.

В Херсонской областной военной администрации уточнили, что под артиллерийским огнем оказался Днепровский район. В ОВА уточнили, что пострадавшая женщина получила взрывную травму и множественные ожоги тела. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Примерно через полтора часа после артиллерийского обстрела россияне атаковали с БПЛА центральную часть Херсона. Вследствие вражеской атаки 67-летний мужчина получил контузию, осколочное ранение головы, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Еще через некоторое время в больницу обратился еще один пострадавший из-за атаки российского дрона в центральной части Херсона. У 56-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, контузию и осколочные ранения лица.

Что предшествовало

Российская армия осуществляет фактически круглосуточный террор Херсонской области. Путинские войска бьют по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области. Только за прошедшие сутки 26 августа оккупанты повредили три многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили. Вследствие российской агрессии 11 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты целенаправленно взялись атаковать дронами гражданские авто на трассе Херсон – Николаев (М-14), из-за обстрелов возможны перекрытия дороги. Вечером 25 августа под удар попала служебная машина прокуратуры, в результате чего пострадали двое работников.

