Оккупанты ударили по Херсону: погибли два человека

Утром 4 марта россияне снова обстреляли Херсон. Под ударом оказался один из перекрестков в облцентре.

Погибли по меньшей мере два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Что известно

Как рассказали в прокуратуре региона, около 09:05 утра среды россияне обстреляли один из перекрестков в Херсоне.

"В результате атаки погибли 76-летняя женщина и 35-летний мужчина. В момент обстрела они находились на улице", – указано в сообщении.

По данным начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько, оба погибших скончались на месте.

Сейчас под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры совместно со следователями полиции осуществляют необходимые следственные и процессуальные действия с целью фиксации доказательств и документирования военных преступлений, совершенных военными РФ", – добавили в Херсонской областной прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 марта в СБУ рассказали, что разоблачили супругов-предателей, которые корректировали атаки врага по Херсону и призывали к захвату города Россией. В частности, жена под видом прогулок с собакой собирала для оккупантов данные о расположении военных в облцентре. Для связи с куратором захватчики даже с помощью дрона сбросили ей с оккупированного левобережья телефон.

