Оккупанты ударили по Константиновке, пострадали пять человек. Фото

Российские оккупационные войска 20 сентября 2024 обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате вражеской атаки получили ранения 5 гражданских.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По предварительным данным, удар по населенному пункту был нанесен с артиллерии.

В результате обстрела ранения получили пятеро местных жителей — четыре женщины в возрасте от 60 до 88 лет и 57-летний мужчина. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Повреждены фасады многоквартирных домов, торговые павильоны, магазин, административное здание, гараж, линия электросети и газопровод. Прокуроры принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Ранее сообщалось, что российские войска 20 сентября продолжили атаковать Херсонщину. Ночью под вражескими ударами оказалось село Благовещинское, уже утром захватчики ударили по Томиной Балке и Кондейке, затем атаковали и Херсон.

Напомним, что утром 20 сентября российские оккупанты снова атаковали Харьковщину. Под огнем РСЗО оказалась ферма в одном из населенных пунктов Чугуевского района: повреждены здания, там вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 19 сентября, около 15:40 российские террористы нанесли удар КАБом по гериатрическому пансионату в Сумах, где проживал 221 пожилой человек. В результате атаки один человек скончался от полученных травм в больнице, еще 14 ранены.

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