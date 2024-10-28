Оккупанты ударили по Никополю дронами-камикадзе: ранения получили двое детей

Оккупационные войска России днем 28 октября ударили дронами-камикадзе по Никополю на Днепропетровщине. Из-за вражеских обстрелов получили ранения две девочки – 12 и 13 лет.

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Обоих госпитализировали с осколочными поражениями. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Состояние средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь", – отметил он.

Городской голова Никополя Александр Саюк подчеркнул, что таких дроновых ударов было несколько. Информация о других последствиях атаки уточняется.

По его словам, накануне вечером и этой ночью враг также атаковал город дроном-камикадзе и бил со ствольной артиллерии. Обошлось без раненых и погибших. В то же время в Никополе были повреждены два промышленных предприятия.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Пожалуйста, находитесь в укрытиях, позаботьтесь о собственной безопасности!" – призвал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 октября российские оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии, ранив троих мирных жителей. В городе получили повреждения около 15 магазинов, многоэтажные дома, автомобили.

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