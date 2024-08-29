Оккупанты ударили по Никополю: погибла женщина, еще пять человек ранены. Фото

Российские оккупационные войска днем четверга, 29 августа, произвели жестокий артиллерийский обстрел Никополя на Днепропетровщине. В результате атаки погибла женщина, еще пять человек ранены.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "В Никополе погибла 42-летняя женщина. Россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии", – говорится в сообщении.

Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших – женщины в возрасте 19 и 59 лет, а также мужчины 30, 60 и 74 лет.

Кроме того, обстрел нанес значительные повреждения городу: пострадали торговый центр, несколько многоэтажных домов, хозяйственные постройки и автомобили. В результате атаки также был поврежден газопровод, что может усложнить ситуацию со снабжением газа для местных жителей.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление РФ.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 29 августа направили ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136 в Киев. В столице и в окрестностях работали Силы противовоздушной обороны: около десятка целей были сбиты, обломки упали на детскую площадку и залетели в квартиры.

Как сообщал OBOZ.UA, во время масштабной российской атаки на Украину в одном из населенных пунктов Обуховского района "Шахед", у которого закончилось горючее, упал на частный жилой дом. В результате взрыва часть здания была уничтожена.

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