Оккупанты ударили по Одесщине, повреждены два объекта критической инфраструктуры: подробности

В Одесской области вследствие российской ракетной атаки были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры. В связи с этим есть проблемы с электроснабжением, энергетики уже приступили к работам по восстановлению сетей.

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Как сообщил руководитель Одесской районной военной администрации Юрий Крук, пострадавших, к счастью, нет. Он также сообщил о работе ПВО на Одесщине и, в частности, в Одесском районе.

В свою очередь руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что ремонтные работы на электросетях займут некоторое время, и заверил, что власти и энергетики делают все возможное для ликвидации последствий удара.

"Дал поручение начальникам районных военных администраций подключить ВНС и КНС к генераторам, там, где позволяет их мощность, организовать подвоз воды для жителей и обеспечить работу Пунктов Несокрушимости. Прошу отнестись с пониманием к ситуации", – сообщил глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января РФ устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве вследствие прилета погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Также о взрывах сообщили на Винниччине.