Оккупанты ударили по плотине Карловского водохранилища: несколько поселков оказались под угрозой подтопления. Карта
Российские оккупанты вечером четверга, 25 мая, попали в одну из дамб Карловского водохранилища, что на реке Вовча в Донецкой области. Под угрозой затопления оказались три селения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он отметил, что власти создали штаб по преодолению последствий чрезвычайной ситуации, готовятся к возможной эвакуации населения.
"Рашисты разрушили дамбу Карловского водохранилища – под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желание Первое и Желательное Второе", - написал он глава Донецкой ОВА в Telegram-канале.
Кириленко подчеркнул, что российские террористы с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливали Карловку, нанося удары именно по дамбе, прекрасно понимая, что от этого пострадают прежде всего гражданские.
Поэтому к тому, что плотину могут разрушить, местные власти были готовы, отметил Кириленко.
"К такому развитию событий мы были готовы, поэтому оперативные и спасательные службы Донетчины уже начали действовать по четко определенному алгоритму", - сообщил председатель ОВА.
Он отметил, что общины, находящиеся в зоне вероятного подтопления, предупреждены и при необходимости будут начаты эвакуации гражданского населения.
"Провели срочное заседание комиссии ТБ и ЧС (техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций – Ред.), создали штаб по преодолению последствий этой чрезвычайной ситуации. О ходе событий буду сообщать дополнительно", – написал Кириленко.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье оккупанты начали затапливать местность, чтобы сделать невозможным продвижение Вооруженных сил Украины.
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