Оккупанты ударили по поселку Алексеево-Дружковка в Донецкой области: среди пострадавших - дети. Фото

Российские войска нанесли авиаудар по поселку Алексеево-Дружковка, расположенном в Донецкой области. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "В результате российского авиаудара по поселку Алексеево-Дружковка на Донетчине пострадали пять человек, среди которых двое детей", – говорится в сообщении.

В частности, под удар попал трехэтажный жилой дом, что привело к дальнейшему пожару.

Огонь охватил часть здания, гараж и стоявший поблизости автомобиль. Благодаря оперативным действиям спасателей ГСЧП пламя было быстро ликвидировано.

Кроме этого, в результате обстрелов также повреждены шесть многоквартирных домов, 15 гаражей и шесть транспортных средств.

Напомним, ночью россияне атаковали Киев "Шахедами". В столице раздались взрывы, девять человек пострадали. В Соломенском районе возникли пожары в результате падения обломков дрона.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли Херсон и повредили газопровод. В результате атаки целый район остался без газоснабжения.

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